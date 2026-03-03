Психолог назвал простой способ стать счастливее

Люди, которые умеют не торопиться, часто имеют более высокий уровень психологического благополучия, чем те, кто постоянно спешит. Как объяснила «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, способность замедляться снижает стресс, повышает ощущение достатка времени, что и делает жизнь людей субъективно более счастливой.

«С точки зрения психологии «умение не торопиться» — это не лень и не отсутствие амбиций, а сочетание терпения, саморегуляции и реалистичного отношения ко времени. Люди, которые умеют замедляться, чаще описывают свою жизнь как более осмысленную и менее стрессовую: они лучше замечают происходящее, меньше живут в режиме автоматизма и хронической гонки. Исследования показывают, что практики осознанного замедления снижают субъективный стресс и повышают ощущение достатка времени, а это напрямую связано с более высоким уровнем психологического благополучия», — рассказала психолог.

Как объяснила специалист, постоянная спешка поддерживает организм в режиме симпатической нервной системы — «бей или беги»: растет уровень кортизола, усиливается тревожность, ухудшается сон и способность к концентрации.

«Напротив, более ровный ритм дня без спешки активирует парасимпатическую систему — режим «отдыха и восстановления», который связан с лучшей регуляцией эмоций, творческим мышлением и способностью к рефлексии, приводит к снижению кортизола и улучшению когнитивной гибкости. Главное — терпение. Исследования показывают: более терпеливые люди демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности жизнью и лучшее психическое здоровье. Кроме того, они также реже сталкиваются с головными болями и кожными обострениями. При этом терпение в будничных мелочах — очередях, пробках — особенно сильно связано с общим ощущением благополучия», — продолжила психолог.

Терпение и «здоровая неторопливость» поддаются развитию через «упражнения», например, психолог советует гулять без телефона, выполнять хотя бы одну задачу в день без переключений на другие и планировать день с запасом времени.

