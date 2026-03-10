Размер шрифта
Психолог объяснила, какие правила помогут выстроить внутреннюю опору

Психолог Сальникова: определение фактов поможет выстроить внутреннюю опору
Premreuthai/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам важно перестать перекладывать ответственность на других, чтобы выстроить внутреннюю опору и научиться сохранять устойчивость в сложных ситуациях. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

«Фраза «Он виноват, из-за него мне плохо» — это позиция ребенка. Взрослый спрашивает: «Что я могу сделать в этой ситуации для себя?», — отметили в сообщении.

Кроме того, психолог посоветовала отделить факты от интерпретаций. Например, замечать, что человек не позвонил, и не интерпретировать это как то, что вас не любят. Сальникова также призвала практиковать «Я-высказывания» и вместо «Ты меня бесишь» говорить «Я злюсь, когда ты так делаешь, и мне нужно время, чтобы успокоиться».

Она добавила, что умение выбирать себя является заботой о своем психическом здоровье, которая позволит справиться с любым кризисом.

Кандидат психологических наук, клинический психолог Genotek Здоровья Юлия Себелева до этого рассказала «Газете.Ru», что организм человека обладает важным свойством — стремлением к гомеостазу — к восстановлению и удержанию постоянства внешней или внутренней среды, чтобы избежать стресса. Любые изменения во внешней или внутренней среде вызывают ситуативные скачки высокой тревоги, которые направлены на улучшение адаптации к среде. Поэтому люди, имеющие в своем анамнезе тревожные расстройства или другие ментальные сложности, могут быть наиболее уязвимы в ситуации смены времени года.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя запрещать ребенку плакать.

 
