Россиянам рассказали, как защититься от весенних вирусов

Ношение масок, витамины и очистка воздуха в помещениях помогут защититься от весенних вирусов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

«Никто не отменил маски. Они на 5–10% сдерживают капельки, содержащие вирусы и бактерии от чихающих и кашляющих. Мелочь, но этот пустячок может помочь. Маска эффективна максимум три часа. Она пропитывается вашими собственными микробами, создавая среду, где им комфортно. Как фильтр она хороша только для мелкой дисперсной жидкости — чихов и кашлей», — отметил эксперт.

По его словам, помещения важно регулярно проветривать, если оно маленькое или есть дети, стоит также обрабатывать его ультрафиолетом. При выборе витаминов врач призвал внимательно изучать инструкцию и изучать все компоненты в составе. К признакам того, что организму нужна поддержка, Звонков отнес повышенную утомляемость, сонливость, рассеянность и снижение памяти. При их появлении он посоветовал пересмотреть рацион и добавить витамины группы B, магний или селен.

Испанский анестезиолог Давид Каллехо до этого говорил, что бактерии, скопившиеся на зубной щетке во время ее использования при острых респираторных заболеваниях, могут стать причиной повторной простуды. Эксперт отметил, что зубные щетки представляют собой «роскошные отели» для размножения патогенов во время простуды, диареи или любой инфекции полости рта.

