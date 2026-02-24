«Нужна мгновенная реакция медиков»: врач раскрыла опасность домашних родов

На фоне обсуждаемой в Госдуме инициативы об упрощении регистрации детей при домашних родах, россиянкам напомнили об опасности такого подхода к своему здоровью и здоровью ребенка. Как подчеркнула в беседе с 360.ru акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина, из-за высоких рисков ни один врач не посоветует рожать в домашних условиях, так как при этом процессе молниеносно могут возникнуть самые разные экстренные ситуации.

Среди главных рисков врач выделила поздние послеродовые кровотечения, которые исключаются в ходе осмотра в медучреждении. Кроме того, она напомнила, что после родов проводится УЗИ, чтобы определить сокращение матки, исключить признаки эндометрита и прочих воспалений.

Кроме того, в больнице исследуют новорожденного, в том числе педиатр оценивает работу его дыхательной системы, прослушивает сердце, исключает пороки развития. Кроме того, ребенку делают эхокардиографию для выявления мелких пороков сердца.

«Однозначно никому и никогда не надо планировать домашние роды, если человек действительно ответственно относится к своему здоровью и здоровью ребенка, — подчеркнула врач. — Мы все равно никогда не знаем, чем закончатся эти роды. Акушер никогда никому не порекомендует рожать дома».

Милютина предупредила, что заранее невозможно спрогнозировать экстренную ситуацию, которая может возникнуть молниеносно и потребовать мгновенной реакции специалистов, включая кесарево сечение при нарушении кровоснабжения пуповины, замедлении сердцебиения плода, кровотечении. Все это возможно только в условиях больницы.

Причем, как добавила гинеколог, желающим выбрать нестандартный подход к родам – например, в ванной или на стуле, также можно сделать это в больнице – во многих учреждениях роженицам предлагают разные услуги. Главное, что рядом будут профессиональные врачи.

Что касается упрощенной регистрации при домашних родах, то это важно для исключения торговли детьми, передачи малышей кому-либо, однако все-таки важно, чтобы россиянки выбирали роды в медучреждении, заключила Милютина.

