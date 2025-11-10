На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Некоторых людей предостерегли от употребления хурмы

Врач Пехотина: диабетикам следует ограничить употребление хурмы из-за сахара
true
true
true
close
Lecker Studio/Shutterstock/FOTODOM

Людям с сахарным диабетом следует ограничить употребление хурмы из-за высокого содержания сахаров в этом фрукте. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, чрезмерное употребление хурмы может вызывать запоры и повышение уровня глюкозы в крови.

«Людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам следует употреблять хурму в ограниченном количестве — один или два небольших плода в день», — рекомендовала врач.

Несмотря на ограничения, хурма остается полезным продуктом, богатым антиоксидантами, каротиноидами, витамином C и калием. Она укрепляет сосуды, улучшает обмен веществ и положительно влияет на работу кишечника и иммунной системы.

В октябре врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что хурма укрепляет иммунитет. Она отметила, что этот фрукт богат биологически активными веществами, содержит пищевые волокна и марганец. Еще один ценный микроэлемент хурмы — магний. Он не только нормализует работу сердечной мышцы, но и положительно действует на нервную систему, помогает выводить соли натрия, снижая вероятность образования камней в почках.

Ранее россиян предупредили об опасности домашних консервов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами