Некоторых людей предостерегли от употребления хурмы

Людям с сахарным диабетом следует ограничить употребление хурмы из-за высокого содержания сахаров в этом фрукте. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, чрезмерное употребление хурмы может вызывать запоры и повышение уровня глюкозы в крови.

«Людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам следует употреблять хурму в ограниченном количестве — один или два небольших плода в день», — рекомендовала врач.

Несмотря на ограничения, хурма остается полезным продуктом, богатым антиоксидантами, каротиноидами, витамином C и калием. Она укрепляет сосуды, улучшает обмен веществ и положительно влияет на работу кишечника и иммунной системы.

В октябре врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что хурма укрепляет иммунитет. Она отметила, что этот фрукт богат биологически активными веществами, содержит пищевые волокна и марганец. Еще один ценный микроэлемент хурмы — магний. Он не только нормализует работу сердечной мышцы, но и положительно действует на нервную систему, помогает выводить соли натрия, снижая вероятность образования камней в почках.

