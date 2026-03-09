Размер шрифта
Мошенники обчистили банковский счет доверчивого геймера из Кирова

В Кирове молодой геймер остался без денег, доверившись мошенникам
Shutterstock

В Кирове мошенники обчистили банковский счет доверчивого 18-летнего геймера. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что юноше в Telegram написал незнакомец, представившийся «администратором игрового сервера». Злоумышленник предложил молодому человеку пройти «аутентификацию» и прислал ссылку.

Кировчанин перешел по ней и включил трансляцию экрана своего смартфона. Преступник требовал заходить в разные приложения, в том числе в банковские. В это время на устройство приходили СМС-уведомления — заметив сообщение от банка, молодой человек прервал разговор и обнаружил четыре списания со счета.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Личность афериста устанавливается.

Ранее замена домофона обошлась российской пенсионерке в 6,2 млн рублей.

 
