Избитую собственной матерью девочку нашли в подъезде в Карелии

В Карелии восьмилетнюю девочку со следами побоев обнаружили в подъезде дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 марта в одном из подъездов микрорайона Древлянка — там нашли избитого ребенка. На место оперативно прибыл инспектор по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, девочку избила ее 46-летняя мать. Малолетнюю изъяли из семьи и доставили в больницу.

Известно, что семья уже состоит на учете в полиции как неблагополучная. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Ранее россиянка избивала детей и заставила десятилетнего сына украсть 800 тысяч рублей.