Общество

Педофил получил 16 лет колонии за растление девочки в Ростовской области

Shutterstock/271 EAK MOTO

В Ростовской области вынесли приговор педофилу, который растлевал ребенка. Об этом сообщает Ростовский областной суд.

Все произошло в период с августа 2024 по январь 2025 года. Ранее судимый за аналогичное преступление педофил совершал половое сношение и развратные действия в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Насилие к ребенку не применялось. Суд над злоумышленником проходил в закрытом режиме.

Ростовский областной суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему на срок в 15 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием несовершеннолетних.

Ранее в Подмосковье мужчина лишился свободы на 20 лет за изнасилование девочки.

 
