Четверых учителей и уборщика частной школы обвиняют в групповом изнасиловании ученицы

В Индии учителей и уборщика задержали за групповое изнасилование девочки

Работников школы из Индии арестовали за насилие над 12-летней девочкой. Об этом сообщает Pragativadi.com.

Пострадавшая училась в частной школе в штате Одиша. В середине января родители нашли свою дочь плачущей дома и попросили объяснить, что произошло.

Выяснилось, что пятеро мужчин, которые работают в учреждении, длительное время насиловали ребенка и угрожали. Как долго это продолжалось, неизвестно. В процессе принимали участие четыре учителя в возрасте от 31 до 47 лет и уборщик.

Несмотря на то, что ребенок рассказал родителям о ситуации в январе, в полицию обратились только 21 февраля. Всех предполагаемых участников группового изнасилования задержали. Сейчас идет расследование.

Инцидент вызвал резонанс в обществе. Люди вышли к полицейскому участку и потребовали жестокого наказания для преступников. Местные жители также указали на необходимость в более строгих мерах безопасности в школах.

