Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Четверых учителей и уборщика частной школы обвиняют в групповом изнасиловании ученицы

В Индии учителей и уборщика задержали за групповое изнасилование девочки
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Работников школы из Индии арестовали за насилие над 12-летней девочкой. Об этом сообщает Pragativadi.com.

Пострадавшая училась в частной школе в штате Одиша. В середине января родители нашли свою дочь плачущей дома и попросили объяснить, что произошло.

Выяснилось, что пятеро мужчин, которые работают в учреждении, длительное время насиловали ребенка и угрожали. Как долго это продолжалось, неизвестно. В процессе принимали участие четыре учителя в возрасте от 31 до 47 лет и уборщик.

Несмотря на то, что ребенок рассказал родителям о ситуации в январе, в полицию обратились только 21 февраля. Всех предполагаемых участников группового изнасилования задержали. Сейчас идет расследование.

Инцидент вызвал резонанс в обществе. Люди вышли к полицейскому участку и потребовали жестокого наказания для преступников. Местные жители также указали на необходимость в более строгих мерах безопасности в школах.

Ранее учительница пригласила бездомного ученика жить к себе и насиловала месяцами.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!