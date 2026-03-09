Украинец прилетел в Румынию на мотодельтаплане

В Румынии арестовали 31-летнего гражданина Украины, который пересек границу двух стран на мотодельтаплане. Об этом сообщает Romania tv.

«31-летний гражданин Украины находится под следствием после того, как незаконно прилетел в Румынию на борту небольшого самолета», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье утром в селе Фратэуций Веки жудца Сучава. Согласно информации, предоставленной румынской пограничной полицией, после получения уведомления о нарушении границы пограничники и сотрудники полиции выехали на место, где обнаружили пилота и летательный аппарат.

Гражданин Украины был доставлен в штаб пограничной полиции Викову-де-Сус для дальнейшего расследования. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы и управления воздушным судном лицом, не имеющим необходимых документов, подтверждающих право управления.

Ранее украинец утонул в ледяной воде при попытке пересечь границу.