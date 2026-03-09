Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде 9 марта

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями ожидается 9 марта в Москве. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, днем температура воздуха в российской столице будет колебаться в пределах от 0°C до +2°C. В Подмосковье столбики термометров будут показывать от -1°C до +4°C.

«Местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет снег, в отдельных районах — мокрый снег», — предупредил метеоролог.

Скорость порывов ветра в Москве составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление опустится и к вечеру достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Как сказал Леус, несмотря на снижение, показатель все равно будет выше нормы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна начнется в российской столице 10 марта — в этот день воздух в городе прогреется до +8°C. Синоптик подчеркнул, что погода в Москве опередит климатический график на 10 суток.

Ранее жителей Центральной России предупредили о половодье этой весной.