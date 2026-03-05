Бабушку с внучкой накрыло снежной лавиной в Уфе

В Уфе снежной лавиной с крыши накрыло двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на улице Коммунистической. Бабушка всесте с внучкой проходили мимо одного из зданий, когда с крыши вдруг рухнула снежная лавина.

После этого их обеих госпитализировали в медицинское учреждение. Сообщается, что у ребенка диагностировали травмы средней тяжести, пенсионерку осматривают в приемном покое.

До этого наледь с крыши упала на пожилого мужчину в Подмосковье. В результате произошедшего 75-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с множественными переломами ребер и ушибом позвоночника.

Ранее глыба льда с крыши упала на коляску с ребенком в Ульяновске.