Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных

Депутат Бессараб: длинные выходные из-за праздников ждут россиян в начале мая
Следующие длинные выходные из-за праздников ждут граждан России в начале мая. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что во втором квартале 2026 года у граждан будут три сокращенных рабочих недели.

Депутат напомнила, что праздничные выходные будут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня.

Все предшествующие праздничным рабочие дни (30 апреля, 8 мая и 11 июня) будут сокращенными на один час.

До этого врач-психиатр, нарколог клиники «Алкоспас» Сергей Литков рассказал, что для врачей-наркологов выходные после праздников, включая 8 Марта, часто означают рост обращений за медицинской помощью. Алкоголь, который становится частью праздничного сценария, для людей с зависимостью может стать триггером срыва и привести к многодневному запою.

Ранее россиянам рассказали, как мартовские праздники повлияют на их зарплаты.

 
