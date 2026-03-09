Размер шрифта
Биолог назвала витаминное растение, одним из первых пробуждающееся весной

Биолог Хашиева: черемша подавляет рост и развитие бактерий
Carlos Amarillo/Shutterstock/FOTODOM

Популярная на Северном Кавказе черемша быстро и эффективно подавляет развитие бактерий, сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Ингушского госуниверситета Лида Хашиева.

Она отметила, что это растение одним из первых пробуждается после зимы.

«Это натуральный источник биологически активных веществ с широким спектром действия. Содержащиеся в ней фитонциды способны подавлять рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших», — сказала биолог.

Эксперт уточнила, что свежая черемша нейтрализует простейших за 10 минут, после варки время ее воздействия вырастает до получаса.

По мнению Хашиевой, это растение можно считать перспективным фитотерапевтическим средством многостороннего действия. В нем содержатся витамины, сосудорасширяющие и иммуномодулирующие вещества.

Черемша, медвежий лук, чесночная трава, колба — многолетнее травянистое растение, которое можно встретить в тенистых и влажных лесах. Она широко распространена в Европе и Азии. В России разновидности черемши растут на Кавказе, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Растение известно ярким запахом и вкусом, напоминающим чеснок, но более мягким и нежным.

Ранее шеф-повар объяснил, почему россияне воруют черемшу в Германии.

 
