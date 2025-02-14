Шеф-повар объяснил, почему россияне воруют черемшу в Германии

Российский шеф-повар Антон Прокофьев заявил «Газете.Ru», что черемшу нельзя назвать традиционным ингредиентом русской кухни и это не аналог икры. Так он прокомментировал информацию о задержании в Германии россиян, собиравших черемшу в лесу.

«Черемша растет активно южнее, чем традиционные ареалы формирования русской кухни. Но тем не менее она использовалась как один из первых созревших дикоросов и достаточно витаминизированная история. Но с ней особо не заморачивались — ее ели в чистом виде, активно заготавливали, солили. Но уж черемша в масле как аналог икры для русских — это, конечно, чистая утка. В кавказской кухне она более популярна, ее и активно солят, и гораздо активнее используют, соус из нее делают. Но в русской кухне – это очень нишевая история», – сказал он.

По словам Прокофьева, задержание россиян произошло из-за любви к дикорастущим растениям и строгим законам в Германии.

«Вся эта история, скорее, про любовь наших соотечественников к дикоросам, добыча которых в Германии строго регламентируется и наказывается. Речь идет даже не о десятках килограммах, а о килограммах. Эта история скорее про германские законы, чем про русские кулинарные пристрастия», – пояснил он.

До этого портал Bild сообщил, что в лесу под Лейпцигом задержали россиян, их обвиняют в воровстве черемши – дикого чеснока. Отмечается, что его стоимость оценивается в несколько тысяч евро.

В марте прошлого года портал Bild писал, что полицейские патрули из Лейпцига на велосипедах преследуют похитителей дикого чеснока в аллювиальном лесу на востоке Германии. Отмечалось, что к марту 2024 году произошло четыре крупных задержания нарушителей, в одном из случаев полицейские изъяли сразу 50 кг клубней черемши.

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