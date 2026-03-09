Пропавших в Звенигороде детей не могут найти более суток

В Звенигороде к поискам трех пропавших детей привлекли около 500 волонтеров

Около 500 волонтеров ищут трех детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, сообщает в Telegram-канале поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В посте отмечается, что детей до сих пор не нашли. К их круглосуточным поискам привлекли полицейских, опытных добровольцев, подготовленных поисковиков и сотрудников экстренных служб. Территорию обследовали с помощью вертолетов и коптеров.

До этого в Подмосковье развернули масштабные поиски троих пропавших подростков, к которым подключили сотни людей.

7 марта в Звенигороде двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись домой. Их видели в микрорайоне Восточный, рядом с которым протекает Москва-река. После этого дети перестали выходить на связь — их телефоны оказались недоступны. СК возбудил уголовное дело. На берегу Москвы-реки нашли вещь одного из пропавших детей, а водолазы проверяют акваторию.

