Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутат Романов поздравил петербурженок с Международным женским днем

Депутат Романов отметил роль женщин в поддержке фронта и укреплении традценностей
Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил жительниц города с Международным женским днем и выразил благодарность за их вклад в развитие страны и поддержку участников специальной военной операции. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие, прекрасные дамы! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем! 8 Марта — замечательный повод выразить восхищение вашей заботой и нежностью, терпением и чуткостью, умением хранить уют домашнего очага. И в то же время — впечатляющими успехами во всех сферах. Вы всегда добросовестно, ответственно подходите к любому делу, смело беретесь за решение сложнейших задач», — написал парламентарий.

Романов подчеркнул, что женщины наравне с мужчинами вносят значительный вклад в достижение национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, депутат уделил особое внимание роли женщин в обеспечении победы в СВО.

«Особой благодарности заслуживает ваше участие в обеспечении победы России в специальной военной операции. Дорогие мамы, жены героев, - все, кто сегодня помогает фронту своим бескорыстным трудом, творчеством, молитвой. Тепло ваших рук, сердечность, стойкость перед лицом испытаний, ваше умение ждать и верить — это настоящая опора фронта. Как и 80 лет назад, в Великую Отечественную войну, женская любовь ведет наших воинов к долгожданной победе», — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что женщины укрепляют основы общества и хранят традиционные семейные ценности.

«Вы привносите в жизнь порядок и уверенность в завтрашнем дне, растите детей, заботитесь о старшем поколении, храните традиционные семейные ценности. А это — основа для дальнейшего развития и процветания нашей прекрасной родины», — отметил он.

В завершение Романов пожелал петербурженкам здоровья, счастья и душевного тепла.

«Нас никому не сломить, мы единый народ, большая многонациональная семья! А, значит, — вместе мы непобедимы!» — заключил парламентарий.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!