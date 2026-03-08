Депутат Романов поздравил петербурженок с Международным женским днем

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил жительниц города с Международным женским днем и выразил благодарность за их вклад в развитие страны и поддержку участников специальной военной операции. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие, прекрасные дамы! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем! 8 Марта — замечательный повод выразить восхищение вашей заботой и нежностью, терпением и чуткостью, умением хранить уют домашнего очага. И в то же время — впечатляющими успехами во всех сферах. Вы всегда добросовестно, ответственно подходите к любому делу, смело беретесь за решение сложнейших задач», — написал парламентарий.

Романов подчеркнул, что женщины наравне с мужчинами вносят значительный вклад в достижение национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, депутат уделил особое внимание роли женщин в обеспечении победы в СВО.

«Особой благодарности заслуживает ваше участие в обеспечении победы России в специальной военной операции. Дорогие мамы, жены героев, - все, кто сегодня помогает фронту своим бескорыстным трудом, творчеством, молитвой. Тепло ваших рук, сердечность, стойкость перед лицом испытаний, ваше умение ждать и верить — это настоящая опора фронта. Как и 80 лет назад, в Великую Отечественную войну, женская любовь ведет наших воинов к долгожданной победе», — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что женщины укрепляют основы общества и хранят традиционные семейные ценности.

«Вы привносите в жизнь порядок и уверенность в завтрашнем дне, растите детей, заботитесь о старшем поколении, храните традиционные семейные ценности. А это — основа для дальнейшего развития и процветания нашей прекрасной родины», — отметил он.

В завершение Романов пожелал петербурженкам здоровья, счастья и душевного тепла.

«Нас никому не сломить, мы единый народ, большая многонациональная семья! А, значит, — вместе мы непобедимы!» — заключил парламентарий.