«Никуда не годится»: Милонов предложил освобождать женщин от работы 8 марта

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил работодателям освобождать женщин от работы 8 марта. Парламентарий отметил, что в этот день множество женщин работают. А некоторые — по стандартной ставке.

«Как ни странно, сегодня обратил внимание, что множество женщин находятся на своих рабочих местах в кафе, делают кофе, обслуживают людей. Считаю, что законодательно это сложно урегулировать, но должно быть правилом хорошего тона — по возможности освободить женщин работниц от труда сегодня», — отметил он.

Если не получается освободить сотрудницу от работы, следует компенсировать приятными бонусами, считает Милонов.

«Ну а если это невозможно, или они сами этого не хотят, то тогда создать особые условия: укороченный день рабочий или специальные дополнительные приятнейшие бонусы, чтобы скомпенсировать работу в этот день. В общем, сделать так, чтобы женщина 8 числа, даже если работает, она бы улыбалась и понимала, что сегодня у нее особенный день, а то зашел в одну кофейню, кофе хороший, а девушки такие грустные. Говорю: «а почему вы грустные?». «А потому что сегодня должны работать и по обычной стандартной ставке рабочей». Ну, это, конечно, никуда не годится», — заключил парламентарий.

