Вован и Лексус впервые провели пранк в прямом эфире

Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор стал героем нового пранка российских журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые впервые провели пранк в прямом эфире.

В рамках пранка Тейлор думал, что он разговаривает с представителями Киева в эфире украинского телеканала.

Вован и Лексус заявили Тейлору, что он может пообщаться с героями, которые принимали участие в освобождении Суджи в рамках операции «Поток». Тейлор показал незнание реалий военных действий, заявил, что «каждый украинский солдат, который пошел на эту жертву, и семья украинских солдат, которые принесли эти жертвы, сделали возможным существование свободной Украины. Свободная Украина делает возможной свободную Европу».

Также Тейлор заявил, что Россия не побеждает, а Украина мужественно обороняется.

«Я считаю, что украинский народ продолжает поддерживать своего президента», — сказал он.

После этого пранкеры отметили, что президент Украины Владимир Зеленский скоро отправится на скамью подсудимых за коррупционные преступления.

«Сейчас не время политики. После того, как война закончится, будут заданы вопросы, будет политика, будут политики, участвующие в выборах. Это нормально. Так и надо вступить в демократию. Именно за это вы боретесь», — заявил на это Тейлор.

Также у экс-посла США спросили, как он относится к запрету русского языка на Украине, захвату Киево-Печерской лавры и арестам священнослужителей.

«Украина хочет быть европейской страной. Украина хочет вступить в Европейский Союз. Европейский Союз воплощает принцип, который глубоко откликается у его граждан, и, как я считаю, разделяется и украинцами. Этот принцип заключается в фундаментальном праве каждого самостоятельно определять свои религиозные убеждения и то, каким образом он их исповедует», — ответил на это Тейлор.