Спасатели показали кадры с места поисков детей, пропавших в Подмосковье

МЧС: для поисков детей в Подмосковье задействовали вертолеты

Помимо водолазов к поискам детей в Подмосковье привлекли авиацию. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По данным ведомства, на данный момент на месте работает поисково-спасательный отряд «Ангел».

«Всего к поиску привлечено: 153 человека и 17 единиц техники», – сообщается в публикации.

На кадрах, которые выложили сотрудники МЧС, также можно заметить, как специалисты распиливают лед и спускаются на воду в лодках.

По данным ведомства, на месте обнаружили следы несовершеннолетних и шапку одного из них.

12-летние мальчики и 13-летняя девочка пропали накануне. По данным СМИ, два школьника хотели поздравить ее около реки, поэтому встретились во дворе и пошли на место. После этого они перестали выходить на связь.

Как рассказали волонтеры, пропавшие любили ходить к реке. Предположительно, в этот раз они играли на льду и ушли под воду.

Кто-то из рыбаков якобы видел одного из мальчиков в воде, но не смог спасти из-за сильного течения.

Ранее в СК возбудили дело после пропажи детей в Подмосковье.