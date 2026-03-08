В Петербурге в парадной дома нашли окровавленного мужчину без признаков жизни

Жители Петербурга обнаружили окровавленного мужчину в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в Шушарах. Известно, что около пяти часов утра в подъезд зашел мужчина. Спустя непродолжительное время из дверного проема выглянул молодой человек с предметом, похожим на нож.
Как рассказала одна из жительниц подъезда, она спускалась на лифте и на первом этаже заметила мужчину. К этому моменту он уже не дышал.
«Все в крови. Множественные ножевые, как я поняла, то, что там явно был удар в шею и, возможно, ещё куда-то», – сообщила она.
Она также добавила, что жильцы заметили посторонний шум рано утром.
Известно, что пострадавшему было 44 года, он жил в этом доме. Также в одной из квартир проживал и подозреваемый в расправе. Мужчину уже задержали, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.
