Общество

В Петербурге в парадной дома нашли окровавленного мужчину без признаков жизни

В Петербурге соседа задержали за расправу над мужчиной
Shutterstock/BestPhotoPlus

Жители Петербурга обнаружили окровавленного мужчину в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Шушарах. Известно, что около пяти часов утра в подъезд зашел мужчина. Спустя непродолжительное время из дверного проема выглянул молодой человек с предметом, похожим на нож.

Как рассказала одна из жительниц подъезда, она спускалась на лифте и на первом этаже заметила мужчину. К этому моменту он уже не дышал.

«Все в крови. Множественные ножевые, как я поняла, то, что там явно был удар в шею и, возможно, ещё куда-то», – сообщила она.

Она также добавила, что жильцы заметили посторонний шум рано утром.

Известно, что пострадавшему было 44 года, он жил в этом доме. Также в одной из квартир проживал и подозреваемый в расправе. Мужчину уже задержали, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее москвичка обнаружила в соседней квартире человека без признаков жизни, который пролежал там год.

 
