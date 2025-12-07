В Госдуме заявили, что деторождение — главная функция женщины

Деторождение — самая важная функция женщин, поэтому список «неженских» профессий позволяет сберечь их здоровье, а не дискриминирует. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя планы правительства сократить перечень.

«В список запрещенных для женщины профессий входит в том числе обрабатывающая, горнодобывающая промышленность, то есть те действительно вредные и опасные производства, которые наносят непоправимый ущерб здоровью женщины. И это не дискриминационный список, это список производств и профессий, которые, нанося вред, не позволяют женщине выполнять ее самую первую, самую важную функцию, а именно — деторождение. Поэтому список вредных производств и профессий будет меняться, и при снижении факторов вредности, опасности, конечно, женщины смогут занимать те или иные должности и постигать те или иные профессии. У нас в экипажах летных судов до недавнего времени капитанами были только мужчины. Сегодня, с учетом того, что изменилась технология управления воздушным, водным в том числе, судном, женщины смогли стать капитанами воздушных, водных судов, машинистами электропоездов. Мы понимаем, с чем это связано. Если раньше необходимо было прилагать особые усилия для удержания того же штурвала и так далее, то сейчас все работает в достаточно легком, удобном, в том числе для женских рук формате. Именно поэтому такие профессии и специальности становятся доступными для женщин», — сказала она.

7 декабря ТАСС сообщил, что в России планируется к декабрю 2027 года сократить перечень запрещенных для женщин профессий. Это следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса. Уточняется, что изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. В плане российского правительства указано, что список работ Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут подготовить к марту 2027 года. Для этого будет проведен также аудит условий труда на рабочих местах, в том числе в части рисков для работников.

В 2021 году на тот момент депутат Госдумы Оксана Пушкина предлагала ликвидировать список «неженских» профессий, назвав его «анахронизмом» и «дискриминаций». Однако этого сделано не было, при этом в том же году правительство сократило перечень сразу более чем вчетверо — со 456 позиций до 100.

Ранее в Госдуме объяснили, почему перечень «неженских» профессий нельзя полностью упразднить.