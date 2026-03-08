Американские города охватили протесты против войны с Ираном

Крупные американские города охватила волна протестов сторонников и противников военной операции США в Иране. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в Нью-Йорке у резиденции мэра Зохрана Мамдани рядом оказались две группы идейных противников — сторонники военной операции против Ирана и те, кто выступает против нее. Несмотря на то, что полиция развела группы по разным «углам», мирная акция переросла в столкновения.

Правоохранители задержали шесть человек — в их числе протестующие с обеих сторон. Сам Мамдани осудил атаку США на Иран, назвав ее «катастрофической эскалацией незаконной агрессивной войны».

Аналогичные акции прошли и в центре Вашингтона. Там также собрались сторонники политики президента в отношении Ирана и их противники. Митингующие выкрикивали лозунги и шумели под громкую музыку, передает РИА Новости.

Корреспондент «Известий» также показал, как американцы выходят на улицы с американскими и иранскими флагами. Большинство из них выступают против ударов США и Израиля по Ирану, они выкрикивают лозунги и держат в руках плакаты с надписью «Нет войне в Иране».

Ранее митинги в Нью-Йорке переросли в потасовку и аресты.