В новом учебнике по истории Молдавии занизили число гетто для евреев

РИА Новости: учебник в Молдавии занизил число гетто времен войны
Михай Карауш/РИА Новости

Авторы нового учебника по истории для девятых классов школ Молдавии указали, что во время Второй мировой войны Румыния создала на территории республики около 100 гетто для евреев и цыган, однако фактическое число таких мест было примерно в два раза больше. На это указал корреспондент РИА Новости, изучив издания.

В тексте учебника говорится, что вступление Румынии в войну на стороне нацистской Германии 22 июня 1941 года привело к масштабной депортации и уничтожению евреев — через массовые экзекуции и интернирование более чем в 100 гетто и лагерях на территориях Бессарабии, Буковины и Приднестровья.

В то же время, по данным Еврейской общины Молдавии, преследование евреев и цыган со стороны Румынии началось еще до того, как нацисты приняли решение о так называемом «окончательном решении еврейского вопроса» в Европе. Согласно информации общины, на территории современного Приднестровья по указу румынского диктатора Иона Антонеску было создано 189 лагерей, а еще 49 появились на правом берегу Днестра.

Как отмечается в материале, после прихода к власти в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой называют президента страны Майю Санду, в республике проводится политика, которую критики связывают с пересмотром исторических оценок.

Парламентское большинство ПДС принимает ряд спорных решений, включая запрет на использование георгиевской ленты и установку памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии. Такие памятники появляются в различных регионах страны, в том числе в Кишиневе, нередко при участии официальных лиц и представителей румынского посольства. Эти инициативы сопровождаются торжественными церемониями и вызывают критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

