Компания изнасиловала 90-летнюю женщину до разрыва органов и едва не сбросила в колодец

В Индии мужчины изнасиловали пожилую женщину и едва не сбросили в колодец

Женщина подверглась групповому изнасилованию у себя дома в Индии. Об этом сообщает The Hans India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. По данным издания, после ужина пожилая 90-летняя женщина решила поспать. В какой-то момент в ее дом проникла компания из четырех мужчин в масках.

Они заткнули пострадавшей рот тканью, избили ее и изнасиловали. В результате она получила разрывы половых органов и другие серьезные травмы.

После надругательства мужчины попытались сбросить женщину в колодец, но услышали звуки машины и людей недалеко, поэтому решили скрыться.

Из-за возраста и серьезных травм пострадавшая не могла самостоятельно обратиться за помощью. Только спустя около 12 часов местные жители отправились за кормом для скота и обнаружили пострадавшую в крови.

Сейчас состояние пожилой женщины стабильное, ее жизни ничто не угрожает. Она смогла описать приметы нападавших, которые успела запомнить. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее отец пригласил к себе на выходные дочь-школьницу и изнасиловал.