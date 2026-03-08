В Сумах задержали вдов солдат ВСУ перед акцией протеста

РИА Новости: в Сумах вдов солдат ВСУ задержали и увезли на беседы перед акцией

В украинском городе Сумы вдов военнослужащих ВСУ задерживали для бесед перед акцией протеста. Женщины планировали выступить против закона, который ограничивает выплаты родственникам пропавших без вести. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что в Сумах прошла немногочисленная акция протеста родственников пропавших без вести военнослужащих. По его словам, многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали для профилактических бесед и не позволили им участвовать в акции.

Он добавил, что причиной задержаний стали транспаранты с требованием отменить закон №13646 и сохранить социальные гарантии для семей военнослужащих.

В конце февраля Верховная рада Украины приняла законопроект №13646. Согласно документу, выплаты семьям пропавших без вести украинских военных, которые ранее составляли 120 тыс. гривен ($2,7 тыс.) в месяц, ограничиваются общей суммой 15 млн гривен ($343 тыс.).

Ранее в Одессе родственники мобилизованных проводили митинг из-за потери связи с задержанными бойцами.