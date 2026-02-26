Размер шрифта
Грабитель пытался взломать банкомат, но потерпел неудачу и попал на видео в Башкирии

В Башкирии грабитель попытался взломать банкомат, но не смог и попался полиции

В Башкирии 34-летний грабитель потерпел неудачу, взламывая банкомат, и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Мечетлинском районе — злоумышленник больше месяца изучал устройство банкоматов в интернете, купил гвоздодер и выбрал ближайший к дому банк, чтобы совершить ограбление.

В темное время суток, когда его семья уснула, грабитель переоделся в камуфляж и отправился на дело. Он отжал части банкомата, но вскрыть аппарат так и не удалось — сработала сигнализация. Испугавшись, преступник вернулся домой, спрятал инструменты и на другой машине уехал в Уфу.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина объяснил свои действия тем, что у него крупные долги. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве мужчина ограбил ювелирный салон на 1,8 млн рублей.

 
