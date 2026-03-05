Зубная боль у британца оказалась признаком рака

Сильная зубная боль у 42-летнего британца Эдда Виейры оказалась симптомом неходжкинской лимфомы — злокачественного заболевания, которое может поражать лимфатическую систему и распространяться в различные ткани организма. Его историю рассказало издание Mirror.

По словам мужчины, сначала он почувствовал боль только в левом клыке. Однако вскоре начали болеть и шататься все передние зубы. При попытке высморкаться боль резко усиливалась, а рядом с правой ноздрей он нащупал небольшую твердую шишку.

Сначала Виейра решил, что проблема связана с кариесом или воспалением зуба, и обратился к стоматологу. Но рентген показал необычное изменение: часть костной ткани на левой стороне лица оказалась разрушена. После этого врачи направили его на компьютерную томографию.

Исследование выявило опухоль в левой верхнечелюстной (гайморовой) пазухе — воздушной полости в костях лица рядом с носом. Новообразование разрушало окружающую костную ткань челюсти, из-за чего зубы стали болеть и расшатываться.

Биопсия показала, что опухоль относится к неходжкинским лимфомам — группе злокачественных опухолей, возникающих из лимфоцитов, клеток иммунной системы. В норме эти клетки циркулируют в крови, лимфатических узлах, селезенке и других органах, помогая организму бороться с инфекциями. Однако при лимфоме они начинают бесконтрольно делиться и образуют опухолевые очаги.

Лимфома нередко проявляется в виде опухолей в различных частях тела. Если такие опухоли возникают рядом с костями, они могут постепенно разрушать костную ткань. В случае Виейры опухоль развилась в области носовой пазухи и начала «разъедать» кости верхней челюсти, что и вызвало зубную боль и подвижность зубов.

После обследования врачи диагностировали у мужчины вторую стадию заболевания. По его словам, к моменту постановки диагноза рак уже распространился на область шеи.

«Если бы я не обратился к стоматологу из-за зубной боли, ситуация могла бы стать намного хуже, и рак распространился бы дальше. Думаю, я бы потерял зубы», — рассказал Виейра.

Мужчина начал курс химиотерапии 8 декабря 2025 года. Сейчас он прошел четыре из шести назначенных курсов лечения и ожидает, покажут ли они положительный результат.

