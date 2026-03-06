Размер шрифта
Израильтянин напал на иностранца из-за спора о конфликте на Ближнем Востоке

Агрессивный турист из Израиля напал на иностранца и полицейского в Таиланде
Phuket Times ภูเก็ตไทม์/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Пхукете турист из Израиля напал на другого иностранца и полицейского после спора об эскалации конфликта в странах Ближнего Востока, сообщает The Thaiger.

По сообщениям местных СМИ, израильтянин напал на пожилого европейца вечером 5 марта на Бангла Роуд, главной пешеходной улице в Патонге.

Конфликт начался со словесной перепалки, но быстро перерос в потасовку. Очевидцы утверждают, что турист из Израиля вел себя вызывающе и грубо, а затем перешел к физическим действиям.

В ситуацию вмешался тайский полицейский, однако мужчина не успокоился и даже толкнул правоохранителя в грудь. В сети распространилось видео, на котором мужчина без рубашки с бутылкой пива что-то кричит в лицо своему оппоненту, а затем удерживает его, когда тот пытается уйти.

Момент самого удара на записи не зафиксирован, но слышны крики очевидцев с призывами к полицейскому «арестовать» нарушителя. Официальной информации о задержании и состоянии пострадавшего пока нет.

В тайских соцсетях часть пользователей требует депортации агрессивного туриста. Другие критиковали действия полицейского, считая, что он должен был использовать законные полномочия для задержания хулигана.

Ранее комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) пошутил о чистом нижнем белье на фоне конфликта Израиля с Ираном.

 
