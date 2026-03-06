Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире

В Британии мужчина пригласил домой гостя и изнасиловал его в прямом эфире

Британец накачал наркотиками и изнасиловал мужчину в прямом эфире, пишет Daily Star.

Дерек Роули из Гиллингема получил 17 лет тюрьмы за серию изнасилований мужчины, с которым познакомился в приложении Grindr. В мае 2024 года они встретились в доме Роули для секса и совместного употребления наркотиков.

По данным следствия, в какой‑то момент гость потерял сознание, однако хозяин продолжил давать ему наркотики и в течение полутора часов неоднократно совершал над ним насильственные действия, параллельно ведя прямую трансляцию происходящего.

Позже у жертвы остановилось сердце на фоне «комбинированной наркотической интоксикации».

Суд присяжных признал Роули виновным по 11 эпизодам изнасилования и одному эпизоду использования психоактивных веществ с намерением причинить вред.

Судья подчеркнул, что вместо вызова врачей осужденный сознательно довел гостя до бессознательного состояния и «эксплуатировал жертву, проявив полное пренебрежение к ее благополучию».

Ранее насильник умышленно заразил семь человек ВИЧ и оказался в суде.