В Англии насильник умышленно заразил семь человек ВИЧ и оказался в суде, пишет Daily Star.

43-летний Адам Холл признан виновным в изнасиловании четырех человек и умышленном заражении семи человек вирусом ВИЧ. Преступления происходили на протяжении семи лет — с ноября 2016 по май 2023 года.

Холл знал о своем ВИЧ-статусе с 2010 года, но игнорировал прием лекарств, из-за чего уровень вируса в его крови оставался заразным. Он вступал в незащищенный секс с партнерами, не сообщая им о болезни. Четверых жертв он также изнасиловал, применяя силу или подсыпая наркотик, от которого люди теряли сознание.

Потерпевшие узнавали о заражении только после сдачи анализов. В суде прокурор подчеркнула, что Холл действовал с прямым умыслом причинить тяжкий вред. Приговор Холлу огласят 23 апреля 2026 года, на данный момент он остается под стражей. В прокуратуре поблагодарили жертв за смелость и пожелали им справедливости.

Ранее ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу.