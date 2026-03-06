Мать подмешивала в грудное молоко таблетки, чтобы отравить дочь

В Нидерландах суд приговорил 39-летнюю Сару В. к восьми годам тюрьмы за неоднократные попытки отравить свою новорожденную дочь, женщина подмешивала в сцеженное грудное молоко противодиарейный препарат. Об этом сообщает издание NL Times.

По данным расследования, мать-врач общей практики регулярно помешивала в грудное молоко препараты против диареи и кормила им новорожденную дочь. Девочку доставили в больницу с признаками сердечной недостаточности, после чего выяснилось, что ухудшение ее самочувствия вызвало грудное молоко.

Мать младенца арестовали, женщина утверждала, что не имела умысла отравить ребенка и просто не рассчитала с дозой противодиарейных препаратов. Суд счел ее доводы неубедительными и назначил наказание в виде висим лет лишения свободы. Также женщину подозревают в попытке отравления сына.

До этого в Таиланде уборщица пыталась отравить ребенка хозяйки средством для дезинфекции. Младенец сделал несколько глотков, его бабушка заподозрила неладное и срочно отвезла внука младенца в больницу, где врачи подтвердили, что его жизнь вне опасности, но оставили пациента под наблюдением.

Ранее мачеха травила детей мужа крысиным ядом.