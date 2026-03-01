Размер шрифта
Учительница избила восьмилетнюю ученицу бамбуковой палкой и объяснила все стрессом

В Таиланде учительница избила девочку бамбуковой палкой за ошибку в работе
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде учительница избила школьницу бамбуковой палкой за ошибки в домашней работе. Об этом сообщает The Thaiger.

В провинции Канчанабури расследуют избиение восьмилетней ученицы 2-го класса. 25 февраля ее родители подали заявление в полицию после того, как мать
услышала от одноклассницы дочери, что классный руководитель ее ударила. Затем она позвонила учительнице, которая подтвердила, что наказала девочку за неправильно выполненное домашнее задание.

Оказалось, что ошибку в работе педагог оценила в 10 ударов по рукам бамбуковой палкой длиной около 40 см. Девочка заявила, что задание выполняла ее подруга, но учительница якобы заставила ее взять вину на себя и молчать.

26 февраля прошла встреча с родителями и директором школьного совета, а также сотрудниками из управления соцзащиты. Учительница попросила у семьи прощения и признала, что наказание было слишком суровым, объяснив свой поступок стрессом на работе и чрезмерным упрямством ребенка. В итоге обе стороны достигли согласия.

Как уточняется, педагог работает в школе с открытия и до сих пор не привлекалась к ответственности за подобное поведение. Официальные лица заявили, что она находится под следствием, и временно отстранена от преподавательской деятельности. Пострадавшая девочка согласилась остаться в школе и в ближайшее время вернется в класс.

Ранее в Дагестане учитель привез мальчика к себе и избил ремнем за оскорбления за спиной.

 
