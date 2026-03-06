В Госдуме предложили запретить регистрировать машины за долги по алиментам

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ужесточение мер в отношении лиц, систематически уклоняющихся от выплаты алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект, представленный в нижнюю палату парламента, предлагает введение ограничений на регистрацию имущества и открытие банковских счетов для граждан, включенных в реестр должников по алиментным обязательствам.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», должники, находящиеся в реестре, столкнутся с запретом на регистрацию транспортных средств (включая самоходные машины и другую технику), ограничением в регистрации прав на недвижимое имущество, а также отказом в открытии банковских счетов и проведении банковских операций. Исключение составят лишь операции, связанные с уплатой обязательных платежей, установленных законодательством.

В документе особо подчеркивается, что все ограничения должны быть отменены сразу же после исключения гражданина из реестра должников.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что цель инициативы – повысить действенность реестра должников как инструмента воздействия на неплательщиков.

«Пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива — это не просто запрет, это санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», – заявил политик.

Он добавил, что уклонисты должны ощущать последствия своих действий в повседневной жизни: приобретение автомобиля или получение кредитной карты для них станет невозможным.

Ранее ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием с должника.