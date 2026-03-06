Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили запретить регистрировать машины за долги по алиментам

Слуцкий предложил запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
Павел Бедняков/РИА Новости

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ужесточение мер в отношении лиц, систематически уклоняющихся от выплаты алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект, представленный в нижнюю палату парламента, предлагает введение ограничений на регистрацию имущества и открытие банковских счетов для граждан, включенных в реестр должников по алиментным обязательствам.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», должники, находящиеся в реестре, столкнутся с запретом на регистрацию транспортных средств (включая самоходные машины и другую технику), ограничением в регистрации прав на недвижимое имущество, а также отказом в открытии банковских счетов и проведении банковских операций. Исключение составят лишь операции, связанные с уплатой обязательных платежей, установленных законодательством.

В документе особо подчеркивается, что все ограничения должны быть отменены сразу же после исключения гражданина из реестра должников.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что цель инициативы – повысить действенность реестра должников как инструмента воздействия на неплательщиков.

«Пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива — это не просто запрет, это санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», – заявил политик.

Он добавил, что уклонисты должны ощущать последствия своих действий в повседневной жизни: приобретение автомобиля или получение кредитной карты для них станет невозможным.

Ранее ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием с должника.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!