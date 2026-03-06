Россиянин избил дворника лопатой из-за уборки снега

В Тольятти полиция задержала 25-летнего местного жителя, который избил дворника черенком от лопаты во время конфликта из-за уборки снега, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на улице Революционной. По данным местных СМИ, дворник управляющей компании убирал территорию, когда между ним и местным жителем вспыхнула ссора из-за качества уборки. В ходе перепалки нападавший схватил черенок от лопаты и нанес им удар 52-летнему мужчине, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как тяжкий вред здоровью. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Он признал вину, объяснив поступок несдержанностью. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

