Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин избил дворника лопатой из-за уборки снега

В Тольятти мужчина избил дворника из-за спора об уборке снега
ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полиция задержала 25-летнего местного жителя, который избил дворника черенком от лопаты во время конфликта из-за уборки снега, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на улице Революционной. По данным местных СМИ, дворник управляющей компании убирал территорию, когда между ним и местным жителем вспыхнула ссора из-за качества уборки. В ходе перепалки нападавший схватил черенок от лопаты и нанес им удар 52-летнему мужчине, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как тяжкий вред здоровью. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Он признал вину, объяснив поступок несдержанностью. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

До этого в Астрахани бездомный мужчина избил пенсионерку ради кражи ее сумки. Преступника спугнул мужчина, который вышел из проезжавшего мимо автомобиля. По подозрению в нападении задержали местного жителя, его доставили в отдел полиции. На допросе мужчина во всем признался и сообщил, что ему нужны были деньги на алкоголь.

Ранее россиянин покалечил пенсионерку в ответ на просьбу убрать машину.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!