Юрист объяснил, как вернуть деньги за плохой концерт

Адвокат Панасюк: вернуть деньги за плохой концерт может организатор шоу
Вернуть деньги за состоявшийся концерт, который не оправдал ожидание зрителей, можно с помощью обращения к организатору шоу. Об этом kp.ru рассказал адвокат Валерий Панасюк.

По словам специалиста, если концерт состоялся, но не понравился зрителю, в первую очередь необходимо понять, что именно входило в обязанности артиста.

«Если концерт не отработан полностью или возникли другие проблемы, тогда организатор может решать вопрос в судебном порядке — потребовать возмещения своих убытков», — объяснил он.

Зрители, в свою очередь, должны предъявлять претензии не артисту, а организатору концерта, поскольку именно у него приобретаются билеты. Адвокат отметил, что если продолжительность выступления оказалась меньше заявленной, зрители имеют право требовать от организатора возмещение убытка.

Кроме того, если артист выступал под фонограмму, то теоретически покупатели билетов могут попросить информацию о том, на каких именно условиях должна была вступать знаменитость. Если условия были нарушены, можно затребовать возмещение убытков через суд.

Ранее Лолита в полтора раза увеличила гонорар на фоне популярности у зумеров.

 
