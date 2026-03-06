Российский телеканал начал вещание в Нью-Йорке

RTVI начал вещание в одном из крупнейших отелей Нью-Йорка

RTVI стал единственным русскоязычным медиаресурсом в ТВ-пакете одного из самых крупных отелей Нью-Йорка — Lotte New York Palace. Об этом сообщается на сайте.

«Теперь новостной и развлекательный контент канала доступен гостям отеля на постоянной основе. Сотрудничество с Palace подтверждает статус RTVI как ключевого источника информации для международной русскоязычной аудитории», — говорится в сообщении.

Андрей Попов, директор по глобальной дистрибуции RTVI, отметил, что решение о включении канала в программную сетку Lotte New York Palace было принято руководством гостиницы в ответ на пожелания постояльцев.

«Мы создаем информационную среду, которая соответствует запросам глобальной русскоязычной аудитории, обеспечивая ей доступ к контенту на родном языке», — рассказал СЕО медиагруппы Дмитрий Сурьянинов.

Lotte New York Palace — это площадка, которая принимает официальные делегации и высокопоставленных гостей для деловых встреч. Так, во время ежегодных сессий Генеральной Ассамблеи ООН здесь останавливаются представители более 20 стран.

