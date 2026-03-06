Размер шрифта
Общество

Флорист рассказала, как сделать визуально дорогой букет к 8 Марта

Флорист Амеранова: создать визуально дорогой букет получится с помощью акцентов
Sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

Сделать букет визуально дороже, избежав при этом лишних затрат, помогут акцентные цветы и грамотно подобранная упаковка. Об этом «Известиям» рассказала основатель цветочного салона «Роса» Алена Амеранова.

Для того чтобы сделать букет визуально дороже специалист посоветовала добавить в него акцентные растения. Рекомендуется обратить внимание на пионы, ранункулюсы или премиальные сорта роз и необычные цветы, такие как гортензии, антуриумы или протеи. Они придадут композиции особую выразительность.

Визуально увеличить объем букета помогут недорогие сухоцветы и зелень. При этом важно выбирать качественные текстуры и оттенки, а не количеству. По словам флориста, особенно стильно будут выглядеть монохромные композиции, сочетающие в себе разные фактуры, например, бархатистые розы с эвкалиптом.

Эксперт также напомнила, что важно обращать внимание на цвета букета. Особенно благородно будут выглядеть глубокие оттенки, такие как вишневый, белый, темно-зеленый или розовый.

«Самые «дорогие» сочетания обычно получаются из спокойных и благородных оттенков без слишком резких контрастов. Очень красиво смотрятся близкие оттенки. Например, нежно-розовый, пудровый и кремовый. Такие букеты выглядят мягко, объемно и элегантно», — добавила она.

По словам флориста, не менее важную роль играет и упаковка. Она может визуально преобразить даже самый бюджетный букет.

Ранее были названы самые популярные у россиян цветы на 8 Марта в 2026 году.

 
