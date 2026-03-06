Москвичка едва не ослепла на Бали из-за насекомого

Россиянка получила ожоги лица и едва не ослепла из-за насекомого на Бали

Россиянка получила ожог лица из-за насекомого на Бали и едва не ослепла. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В один из дней отпуска москвичка Дарья проснулась проснулась от сильного жжения на коже. Через пару минут лицо покрылось яркими красными пятнами. Девушка, часто путешествующая по Азии, сразу заподозрила томката — мелкое насекомое, похожее на муравья.

Ночью Дарья плохо спала, ворочалась и чувствовала неприятные прикосновения. Вероятно, когда томкат полз по лицу, она неосознанно раздавила его, и весь яд попал на лицо — всего в паре сантиметров от глаза.

Яд томката (педерин) в 12 раз токсичнее яда кобры и при попадании на слизистую может вызвать слепоту, а также оставляет сильные волдыри, аллергию и химические ожоги.

