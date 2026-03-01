Неудачная блефаропластика закончилась для сибирячки потерей зрения и инвалидностью

В Новосибирске 43-летняя женщина стала жертвой неудачной блефаропластики в частной клинике. Об этом kp.ru рассказала сама пострадавшая.

Сибирячка хотела избавиться от мешков под глазами и весной 2025 года обратилась в местную клинику за подтяжкой нижних век, но хирург убедил ее сделать круговую операцию за 249 тысяч рублей. 25 апреля ей провели подтяжку и верхних, и нижних веки под местной анестезией, но пациентка ощутила сильную боль и закричала, но врач не придала этому значения.

Ее выписали на следующий день, но с течением времени боль только усиливалась а через три дня нижнее веко воспалилось, а затем воспалился и весь глаз, и левая половина лица отекла. 3 мая женщине сняли швы, она была уверена, что у нее начался абсцесс нижнего века, и все же убедила врача провести операцию.

«Было адски больно, <...> две недели я ходила на перевязки и промывания, нить вымыли, на месте абсцесса образовалось уплотнение, а от дренажа остался шрам. Веко было искривлено, вывернуто и смещено вниз — перестало касаться глазного яблока. В сентябре я прошла обследование в федеральном медцентре, там поставили диагноз: блефарит левого века, гиперплазия ретинального эпителия, дегенерации. После я пошла к неврологу, он выявил нейропатию лицевого нерва с парезом мышцы левого глаза. У меня снизилось зрение на левом глазу, веко провалилось из-за огромного количества уколов, левый глаз опущен, я не могу полностью сомкнуть веки», — рассказала пациентка.

Ситуацию попытался исправить хирург Василий Атаманов, 23 октября и его команда провели операцию по реконструкции левого века, реабилитация заняла два месяца, но ее левый глаз теперь навсегда останется ассиметричным. Женщина была вынуждена уйти на удаленку и продолжает тратить средства на многочисленные обследования и процедуры, носить солнечные очки, использовать много косметики.

Однако клиника отказала в компенсации, а врач, первым оперировавший сибирячку, не признал вину. При поддержке медицинского юриста Максима Колесникова женщина подала иск в суд, потребовав 3 млн рублей компенсации морального вреда, а также 623 тыс. за убытки, неустойку и стоимость последующего лечения.

Ранее семья девочки-инвалида получила компенсацию за ошибки врачей спустя 12 лет после родов.