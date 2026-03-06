Размер шрифта
55 китов выбросились на берег из-за трудных родов самки

Independent: в Шотландии 55 китов выбросились на берег из-за родов самки
Scottish Marine Animal Stranding Scheme

В Шотландии 55 китов выбросились на берег из-за тяжелых родов самки, пишет Independent.

Сигнал о случившемся поступил в полицию ранним утром, когда очевидец обнаружил десятки китов на пляже Трейг-Мор. Прибывшие на место сотрудники Британской службы спасения морских животных (BDLMR) насчитали 55 особей, 15 из которых были еще живы. Однако спасательная операция оказалась крайне затруднена из-за удаленности локации, отсутствия устойчивой мобильной связи и штормовой погоды. В итоге удалось вернуть в воду только одно животное.

Первоначально ученые предполагали, что причиной массового выброса на берег могли стать болезни или подводный шум от промышленной деятельности человека. Однако вскрытие показало иную картину: все киты были в целом здоровы, без вирусных инфекций и сопутствующих заболеваний.

Ключ к разгадке дало обследование одной из самок. Выяснилось, что перед выбрасыванием на берег у нее были затяжные и осложненные роды.

«Гринды — вид с чрезвычайно сильными социальными связями. Вероятно, вся стая последовала за самкой, попавшей в бедственное положение, на мелководье. Оказавшись на мели из-за прибоя и мягкого песчаного дна, животные уже не смогли самостоятельно вернуться в глубину», — говорится в отчете.

Ранее на берег датского острова выбросились четыре кашалота.

 
