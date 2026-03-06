Размер шрифта
Организаторы премии AdRec напомнили о сроках приема заявок

Прием заявок на IV премию AdRec-2026 продлится до 27 марта
Shutterstock

Прием заявок на IV премию AdRec-2026 *[адрес] продлится до 27 марта, сообщили организаторы.

Как отметили организаторы, работающая на бизнес реклама заслуживает профессионального признания.

В состав жюри премии войдет топ-менеджеры, владельцы компаний и представители креативных индустрий.

«Для них реклама — прежде всего инструмент достижения бизнес-целей, а не просто творческое высказывание. Именно поэтому победа или даже участие в шорт-листе AdRec *[адрес] дает весомый аргумент при коммуникации с партнерами и заказчиками», — говорится в сообщении.

 
