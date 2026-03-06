Девушку-колясочницу отказались обслужить в INVITRO в Москве

В Москве девушка-колясочница пожаловалась, что ее отказались обслуживать в INVITRO. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

Инцидент произошел 4 марта. Девушка, передвигающаяся на инвалидной коляске, во время записи на прием сразу предупредила о своей особенности и получила заверения, что визит пройдет без каких-либо проблем. Когда она приехала, администратора на месте не оказалось. Вместо нее девушку встретила медсестра, которая заявила, что не станет проводить забор анализов, сославшись на необходимость присутствия «особого» врача для людей с ограниченными возможностями.

Девушка связалась с горячей линией сети. Представители компании принесли извинения и предложили в качестве извинения три бесплатных выезда на дом и подарочный сертификат на 5 тысяч рублей. Однако пациентка отклонила это предложение — по ее словам, принятие компенсации автоматически закрывает жалобу, тогда как она настаивает на полноценном разбирательстве.

