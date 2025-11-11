На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбежавший фламинго из британского зоопарка замечен во Франции

UPI: фламинго сбежал из зоопарка в Англии и улетел во Францию
Paradise Park/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фламинго по кличке Фрэнки сбежал из британского зоопарка Paradise Park в Корнуолле и был замечена спустя несколько дней на пляже во Франции, пишет UPI.

Фрэнки удалось улететь 2 ноября, несмотря на подрезанные перья. Как сообщили в парке, птица перелетела через стену вольера и исчезла. Спустя некоторое время люди заметили одинокого фламинго на пляже в Трефлезе, в регионе Финистер на севере Франции, и сделали несколько снимков.

Директор парка Ник Рейнольдс подтвердил, что, судя по фотографиям, это действительно Фрэнки — на правом крыле у него не хватает нескольких перьев. Однако вернуть беглеца домой будет сложно: из-за строгих правил по птичьему гриппу перемещение птиц через границу ограничено.

«В идеале, Фрэнки найдёт дикую колонию фламинго во Франции и присоединится к ним. Тогда она сможет жить настоящей фламинговой жизнью», — отметил Рейнольдс,

Ранее фламинго поразили ученых охотничьими приемами.

