Психолог предупредила о рисках первого прогула школы

Зачастую первый прогул школы становится моментом, после которого ученику будет легче вновь нарушить правила. Об этом в беседе с РИАМО предупредила кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

По словам эксперта, не во всех случаях первый прогул становится системой. Однако он однозначно станет переломным моментом в жизни школьника.

«С одной стороны, ребенок переступает через свой страх перед школой и перед организованным миром. А с другой стороны, после первого раза появляется ощущение: «Вау, я смог, я это сделал, и ничего страшного не произошло»», — объяснила она.

Психолог подчеркнула, что если ребенок не столкнулся с какими-либо последствиями после прогула школы, то спустя время он вновь захочет повторить этот поступок. Действие, за которым не последовало наказание, становится несовершенным. Поэтому ученик будет придерживаться мнения, что ему можно прогуливать снова и снова.

