Мужчины в форме ДПС на легковушке сбили женщину с ребенком в Ленобласти

В Ленобласти легковушка на скорости сбила женщину с ребенком

В Ленинградской области легковой автомобиль на скорости сбил женщину с ребенком, когда они переходили дорогу. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 марта в поселке Ушаки Тосненского района. Предварительно, водитель автомобиля «ВИС» решил обогнать грузовик, превысив скорость до 90-100 км/час при ограничении в 60 км/час и сбил женщину с ребенком. Они в этот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что на кадрах места случившегося видно, что из легковушки вышли двое мужчин в форме ДПС — они оттащили пострадавших к обочине. Очевидец аварии предположил, что женщина могла быть пьяна, но правила перехода проезжей части при этом не нарушала.

Информации о состоянии пострадавших не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил девочку.