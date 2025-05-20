Беременная россиянка сбывала наркотики в крупном размере и употребляла сама

В Югре суд признал местную жительницу виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Согласно материалам дела, рецидивистка из Ханты-Мансийска занималась распространением наркотиков. Ранее она не менее 11 раз привлекалась к уголовной ответственности, однако на путь исправления не встала. Сторона защиты просила для обвиняемой отсрочку наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Но суд не принял во внимание этот факт, учитывая отношение женщины к своим детям.

«Она лишена родительских прав в отношении первого ребенка, оставила в медицинском учреждении второго ребенка сразу после его рождения. Инкриминируемые преступления совершены ею в состоянии беременности, в настоящее время она имеет на иждивении малолетнего ребенка», — уточнили в пресс-службе.

Женщина получила наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее в Нижегородской области безработная женщина заставляла 12-летнего сына делать закладки с метадоном.