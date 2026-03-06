Размер шрифта
Синоптик: арктическое похолодание накроет Казань и Урал, минуя Москву

Синоптик Шувалов: морозы в выходные пройдут мимо Москвы в Казань и Новгород
Shutterstock

Прогнозируемое похолодание на предстоящие выходные не затронет Москву – арктический воздух, который принесет морозы, пройдет восточнее столичного региона. Ощутят холода жители Нижнего Новгорода, Казани, а затем юг Урала, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он напомнил, что на понедельник в Нижнем Новгороде прогнозируются морозы до -25 градусов, во Владимире до -17 градусов.

Что касается Москвы и области, то здесь понижение температурного режима будет незначительным – 9 марта ожидается до -5 градусов ночью и до 0 днем. Чуть холоднее будет только на востоке Подмосковья, отметил синоптик.

Что касается погоды в субботу и воскресенье, то в целом в столичном регионе она останется прежней, ночью будут колебания от 0 до -5 градусов, днем от +1 до +3 градусов. Ожидается солнечная погода с незначительным количеством осадков, заключил Шувалов.

Ранее синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.

 
