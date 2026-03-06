Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Россиянам напомнили о риске уголовки за неправильный подарок учителю на 8 Марта

НСЗПП: некоторые подарки учителям на 8 Марта могут трактовать как взятку
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам при выборе подарка на 8 Марта для учителей следует помнить о действующих ограничениях, в противном случае есть риск нарушить закон и сделать из презента взятку. Педагогу в этом случае грозит увольнение и уголовная ответственность, предупредил в беседе с RT рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Он напомнил, что по ст.575 ГК РФ учителям нельзя преподносить подарки стоимостью более 3 тыс. рублей, причем даже если его дарят от всего класса.

«То есть если учеников в классе 30, то сборы представителей родительского комитета на подарок учителю с родителей за одного ученика не могут превышать 100 рублей», — отметил Шапкин.

Если же учителю все-таки преподнесли дорогой подарок, то он обязан сообщить об этом директору школы, который далее примет решение. К примеру, такой презент могут оставить, интерпретируя его как подарок сразу для всех учителей. Но недовольные родители в любом случае могут обратиться с жалобой в надзорные ведомства – учителю в этом случае грозит наказание вплоть до увольнения и уголовки, заключил эксперт.

Ранее стало известно, сколько денег мужчины потратят на подарки к 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!