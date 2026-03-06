Россиянам напомнили о риске уголовки за неправильный подарок учителю на 8 Марта

Россиянам при выборе подарка на 8 Марта для учителей следует помнить о действующих ограничениях, в противном случае есть риск нарушить закон и сделать из презента взятку. Педагогу в этом случае грозит увольнение и уголовная ответственность, предупредил в беседе с RT рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Он напомнил, что по ст.575 ГК РФ учителям нельзя преподносить подарки стоимостью более 3 тыс. рублей, причем даже если его дарят от всего класса.

«То есть если учеников в классе 30, то сборы представителей родительского комитета на подарок учителю с родителей за одного ученика не могут превышать 100 рублей», — отметил Шапкин.

Если же учителю все-таки преподнесли дорогой подарок, то он обязан сообщить об этом директору школы, который далее примет решение. К примеру, такой презент могут оставить, интерпретируя его как подарок сразу для всех учителей. Но недовольные родители в любом случае могут обратиться с жалобой в надзорные ведомства – учителю в этом случае грозит наказание вплоть до увольнения и уголовки, заключил эксперт.

