В Санкт-Петербурге «накрыли» подпольный банк с оборотом в сотни миллионов рублей

МВД: в Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом 250 млн руб

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Северной столицы.

«Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями», — сказано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в центре мошеннической схемы оказались три местных жительницы в возрасте от 48 до 55 лет. Женщины взяли на себя роль бухгалтеров. За услуги они брали 15%.

Так, петербурженки проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица, а также работали с фирмами, желающими скрыться от налогов.

Согласно информации МВД, «банк» существовал с 2022 по 2025 годы. За это время «бухгалтеры» заработали около 38,5 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по статье о нелегальной банковской деятельности. По ней фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Две женщины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения для их сообщницы, заключили в ведомстве.

Ранее в Татарстане обвинили главу строительной компании в финансовых махинациях.

 
